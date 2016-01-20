В штабе АТО объяснили, зачем боевики обстреливали позиции силовиков

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь из разного оружия по позициям украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что 20 января ночью бандиты снова обстреляли наши опорные пункты с целью спровоцировать воинов на ответный огонь.

"В районе донецкого аэропорта ситуация остается напряженной. Враг открывал огонь по украинским позициям неподалеку Песков", — отметили военнослужащие.

По их данным, опорный пункт сил АТО возле Опытного наемники обстреляли из гранатомета, у шахты Бутовка они применили миномет, а на Мариупольском направлении бойцов, которые держат позиции возле Водяного, противник атаковал из миномета и гранатомета.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України