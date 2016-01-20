Сегодня Порошенко отправится в Давос

В среду, 20 января, президент Петр Порошенко отправится в швейцарский город Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что политик пробудет на территории другой страны три дня.

"20-22 января президент осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Давосе во время форума Петр Порошенко, в частности, примет участие в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на темы "Императивы на 2016 год" и "Борьба с гибридными угрозами".