США помогут Украине подготовить армейский спецназ

Для тренировки и учений специалистов специальных операций США окажут всяческую помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Грегори Ленгейл сегодня во время встречи с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, сообщили в пресс-службе Генштаба.

Отмечается, что в ходе встречи Муженко поблагодарил за поддержку, которую США оказывают украинской армии в создании новых для Украины Сил специальных операций. Он также выразил заинтересованность в привлечении иностранных советников и инструкторов к подготовке украинских специалистов Сил специальных операций.

В свою очередь Ленгейл подчеркнул, что вскоре Украина будет иметь собственную систему подготовки войск специального назначения, опираясь на собственный боевой опыт и особенности своей страны, а США всячески помогать Украине в учениях и тренировках специалистов специальных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб назначил командующего Сил специальных операций.