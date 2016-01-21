Порошенко создал службу по возврату Крыма Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о Представительстве президента в Автономной республике Крым, в рамках которого будет создана служба по деоккупации Крыма.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, в структуре представительства президента в АРК будут созданы служба по вопросам реинтеграции и деоккупации Автономной Республики Крым, служба правового анализа, служба по работе с переселенцами, служба международных связей и другие.

Представительству президента поручено принимать меры по обеспечению политических и культурных связей с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, а также осуществлять мониторинг соблюдения прав переселенцев из Крыма на материковой части Украины. Для осуществления этих задач штат представительства расширен до 28 штатных единиц.

Порошенко поручил Представительству способствовать соблюдению конституционных прав и свобод граждан, которые проживают на временно оккупированном полуострове или переселились на материковую часть Украины.

Кроме того, структура должна активнее участвовать в разработке стратегических программ по возврату временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины. Представительство президента в АРК, согласно указу, будет временно располагаться в Херсоне.

Напомним, ранее на полях экономического форума в Давосен министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что уже в 2016 году Украина намерена запустить дипломатическую инициативу по возвращению Крыма.