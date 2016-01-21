У Порошенко рассказали, каким министрам грозят отставки

Нескольким министрам Кабмина Арсения Яценюка, в частности, главе МВД Арсену Авакову и вице-премьеру, министру культуры Вячеславу Кириленко, грозят отставки.

Об этом заявил источник в "Блоке Петра Порошенко", пишет Апостроф.

"Отдельные депутаты имеют вопросы к министру (образования, — ред.) Квиту", — отметил собеседник издания.

Говоря о вероятном назначении вице-премьера по евроинтеграции, собеседник издания назвал вопрос создания этой должности "перезревшим" и спрогнозировал объединение ее с должностью министра экономики, учитывая вступление в силу с началом года соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Вместе с тем, источник близкий к Яценюку, подтвердил вероятность назначения на пост нового вице-премьера первого замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука.

"Официально Ковальчука хотят назначить для налаживания коммуникации между правительством и президентом. Но эта коммуникация и так налажена, Яценюк часто общается с Порошенко. Скорее всего, Ковальчука хотят привести в Кабмин, чтобы установить больший контроль над премьером, и чтобы "вынюхивал", что да как", — предположил соратник премьера.

Другой источник издания в правительстве считает о том, что процесс перестановок в Кабмине будет долгим, а кадровые вопросы получат "комплексные решения".

"Тут будут увязаны не только посты вице-премьеров и министров, но и должности в ЦИК, облгосадминистрациях. И пока договоренностей не видно", — спрогнозировал один из министров.

Напомним, ранее спикер Рады Владимир Гройсман заявило, что кадровые перестановки в Кабмине состоятся и консультации по этому вопросу продолжаются.