Боевиков пугают "наступлением ИГИЛ" у Мариуполя: прибыли из Турции штурмовать Новоазовск

Среди боевиков ДНР распространяются слухи о "резком увеличении" на мариупольском направлении "численности боевиков ИГИЛ"

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, местных террористов пугают слухами, что "боевики ИГИЛ", якобы прибывают через Турцию для участия на стороне ВСУ в вооруженном конфликте на Донбассе.

По слухам, при поддержке боевиков ИГИЛ украинские войска готовят масштабное наступление для взятия Новоазовска, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в оккупированном боевиками и российскими военными Новоазовске Донецкой области пьянка террористов закончилась стрельбой и гибелью одного из террористов — там пьяные боевики застрели разведчика.