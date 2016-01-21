У Порошенко рассказали о самой горячей точке на Донбассе: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе наиболее сложная обстановка сохраняется в районе Донецкого аэропорта, где противник чаще всего нарушал перемирие. В результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 — получили ранения.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было относительно спокойно — противник дважды нарушил режим тишины в Троицком и Луганском. В Зайцево состоялось 3 снайперских обстрела боевиков.

Наиболее сложная обстановка — в районе Донецкого аэропорта, где противник чаще всего нарушал перемирие. В частности, в Песках состоялось две интенсивные перестрелки между оккупантами и силами АТО. Кроме этого, по всему фронту от Авдеевки до Песок вчера произошла серия мелких провокаций НВФ.

На Мариупольском направлении в Марьинке также активизировались вражеские снайперы – за прошедшие сутки зафиксировано 5 таких эпизодов. В Талаковке состоялся краткосрочный минометный обстрел противника. Кроме этого, враг нарушил режим тишины в Красногоровке и Старогнатовке.

На Луганском направлении вчера режим тишины не нарушался.

Напомним, ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что украинская армия готова к смене тактики боевиков в зоне АТО на Донбассе и в случае, если они пойдут в наступление, нашим воинам есть чем им ответить.