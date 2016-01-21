Европарламент поддержал безвизовый режим с Украиной

Сегодня, 21 января, Европарламент принял резолюцию относительно Соглашения об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой.

В документе ЕП призывает руководящие институции Евросоюза продолжить законодательную процедуру включения Украины в перечень государств, для граждан которых отменяются визовые требования, сообщает Укринформ.

"Европарламент положительно оценивает усилия украинского руководства в выполнении плана действий визовой либерализации и поздравляет с обнародованием позитивного окончательного доклада относительно прогресса в имплементации этого плана", — говорится в документе.

Евродепутаты выразили надежду, что украинское руководство выполнит в первом квартале 2016 года все обязательства относительно борьбы с коррупцией, а Совет ЕС и страны-члены как можно скорее продолжат процедуру предоставления Украине и Грузии безвизового режима.

Ранее президент Петр порошенко заявил, что украинцы не только своими действиями, но икровью заслужили безвизовый режим с Европейским Союзом.

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