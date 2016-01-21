Европарламент поддержал призыв Украины о миротворцах на Донбассе

В Европарламенте поддерживают инициативу украинского руководства развернуть миротворческие силы, а также безопасностную миссию ЕС на востоке Украины.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента по соглашениям об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой, сообщает Укринформ.

"Европарламент принимает к сведению призыв украинского руководства развернуть международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы, а также в Донецкой и Луганской областях", — говорится в документе.

ЕП также поддержал предложение о развертывании международной миссии под руководством ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны в регионе, когда для этого будут созданы надлежащие условия, в частности, после частичного выполнения минских договореностей.

Европарламентарии призвали страны-члены продолжить поддержку на уровне полной оперативной способности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Депутаты выразили глубокую обеспокоенность состоянием имплементации Минских договоренностей. ЕП в очередной раз подчеркнул, что российское руководство имеет особую ответственность относительно этого. Указывается на продолжение нарушений режима прекращения огня, наличие ограничений свободного передвижения наблюдателей ОБСЕ, отсутствие результатов в восстановлении Украиной контроля на границе с РФ, безрезультатность договоренностей о модальности проведения местных выборов на временно оккупированных территориях, отсутствие прогресса в освобождении незаконно удерживаемых в России заключенных, в частности Надежды Савченко, Олега Сенцова и других.

В документе также выражается безоговорочная поддержка территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Содержится призыв к россии прекратить оккупацию Крыма и немедленно прекратить прямое и непрямое участие в конфликте в Украине.

ЕП также приветствовал решение Совета ЕС продлить экономические санкции против России в связи с невыполнением Минских договоренностей.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко ранее заявил, что на Донбассе понадобится не менее 25 тысяч миротворцев.

фото: voronz.in.ua