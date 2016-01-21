Генерал-разведчик: минский процес по Донбассу себя не оправдал, он выгоден Кремлю

Договоренности о скоординированных действиях для полной имплементации Минских соглашений, достигнутые в Давосе Президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом, не будут реализованы, или же воплотится сценарий, выгодный Кремлю. Минский процесс не оправдал себя.

Такое мнение высказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии изданию "Гордон".

"Я не говорю, что минский формат надо упразднить, сейчас он должен оставаться, но переходить надо к другому. Думаю, договоренности Байдена и Порошенко относительно Донбасса, достигнутые в Давосе, реализованы не будут. Или же будет воплощен российский сценарий. Возможно, что Байден, Меркель, Олланд, Путин и Порошенко будут формировать предпосылки для замораживания конфликта на Донбассе под любым предлогом", — предположил Маломуж.

По его мнению, Порошенко нужно искать альтернативные возможности и вести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе в международном формате.

"Петра Алексеевича еще перед заключением Минских соглашений не раз предупреждали, что нужны переговоры широкого формата, участниками которых станут те, кто принимает решения на мировом уровне, в частности, США и страны ЕС. Минский процесс не оправдал себя, он ведет к замораживанию конфликта.

Кремль реализовывает свою линию через американцев и европейцев, добиваясь, чтобы мы вводили изменения в Конституцию и проводили выборы на Донбассе под контролем России. Этот сценарий разработан, сейчас только ищут способы, как подать его украинскому обществу и провести в парламенте", – сказал он.

Генерал убежден, что "альтернатива минскому процессу есть".

"Сейчас в мировой повестке стоят такие конфронтационные вопросы, как ядерное оружие, "Исламское государство", энергетические темы. В такой ситуации США, Европа, Китай и Россия могут договориться, так как они очень зависят от этих процессов. И нам надо договариваться об урегулировании ситуации на востоке в международном формате и подписывать юридические документы на высоком уровне, с участием министров обороны и глав МИД. Тогда вопрос Донбасса может решиться. А Минские соглашения не имеют никакого международно-правового статуса. Петр Алексеевич этого никак не поймет, хотя его внимание обращали десятки раз", — сказал генерал.

"Я встречался с руководителями стран Европы, США, других стран "Большой двадцатки, они готовы к такому формату, но инициатива должна исходить от Украины", — добавил он.

По мнению Маломужа, появились предпосылки к тому, чтобы конфликт на Донбассе был урегулирован, а не заморожен.

"У нас есть варианты — заморозка конфликта и неконтролируемость оккупированных территорий в течение долгого периода. Или же выходить на международный формат переговоров. Раньше США, Европа и страны "двадцатки" не так серьезно к этому относились – да, была их поддержка Украине и антироссийские санкции, но большого интереса к нам не проявляли. Сейчас ситуация в мире изменилась, появились угрозы, в том числе для России. После дестабилизации и падения экономики РФ ее президент Путин может согласиться на широкий формат переговоров. Ему нужен вариант выхода из ситуации, сохранив лицо. Поэтому с участием других стран можно эффективно решить конфликт в Украине", — уверен он.

Как известно, в швейцарском Давосе Порошенко и Байден договорились о скоординированных действиях. "Мы пришли к общему выводу, что альтернативы Минскому процессу не существует. Мы имеем полную поддержку Соединенных Штатов Америки относительно полной имплементации Минского процесса, который имеет составляющую в сфере безопасности", — заявил Порошенко после завершения встречи с Байденом.