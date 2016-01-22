На Донбассе обострилась ситуация, названа "горячая точка": карта зоны АТО

В четверг, 21 января, в зоне АТО на Донбассе обострилась ситуация, чаще всего боевики применяли оружие под донецким аэропортом.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что враг резко активизировал обстрелы позиций силовиков на двух направлениях, эпизодически применяя тяжелое вооружение (запрещено Минскими соглашениями — ред.).

"Значительная часть обстрелов была прицельной, поэтому силы АТО открывали ответный огонь", — отметил военнослужащий.

По его словам, на Донецком направлении злоумышленники нарушали "тишину" по всему фронту. К юго-востоку от Новгородского противник дважды применил БМП, однако больше всего вражеских обстрелов зафиксировано под донецким аэропортом, в частности, в Песках.

На Мариупольском направлении боевики почти без перерыва вели огонь по позициям восточнее Красногоровки и Марьинки, там же работали вражеские снайперы. "…точный огонь сил АТО остановил любителей острых ощущений", — добавил полковник.

Кроме того, Лысенко сообщил, что вблизи населенного пункта Старогнатовка бандиты применили 120-мм миномет, были выпущены пять мин, а восточнее Талаковки наемники использовали 82-мм миномет и ПТРК.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один — был ранены. Также украинский военный травмировался в результате подрыва на взрывном устройстве", — сказал полковник.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org