Порошенко пообещал: не даст заморозить конфликт на Донбассе

Глава государства утверждает, что намерен "биться за каждый клочок украинской земли".
Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит замораживания возникшего на востоке Украины конфликта.
Об этом он сообщил на Конференции представителей органов местного самоуправления — членов Ассоциации городов страны, пишет Укринформ.
В то же время глава государства пообещал, что как Верховный главнокомандующий намерен "биться за каждый клочок украинской земли".
"…(буду — ред.) делать все возможное для того, чтобы вернуть территориальную целостность, суверенитет Украины, сначала на Донбассе, затем — в Крыму, и заморозить этот конфликт не дам", — отметил политик.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что он планирует возвращать под контроль государства территории ее востока и аннексированный Россией полуостров политико-дипломатическим и международно-правовым путем.