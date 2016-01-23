Порошенко пообещал: не даст заморозить конфликт на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит замораживания возникшего на востоке Украины конфликта.

Об этом он сообщил на Конференции представителей органов местного самоуправления — членов Ассоциации городов страны, пишет Укринформ.

В то же время глава государства пообещал, что как Верховный главнокомандующий намерен "биться за каждый клочок украинской земли".

"…(буду — ред.) делать все возможное для того, чтобы вернуть территориальную целостность, суверенитет Украины, сначала на Донбассе, затем — в Крыму, и заморозить этот конфликт не дам", — отметил политик.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что он планирует возвращать под контроль государства территории ее востока и аннексированный Россией полуостров политико-дипломатическим и международно-правовым путем.