Политсовет УКРОПа избрал временного главу вместо Корбана

В субботу, 23 января, в Киеве на политсовете партии УКРОП был выбран его временный председатель.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные политсилы.

В то же время агентство уточнило, что соответствующую должность на время заключения Геннадия Корбана занял Денис Борисенко, руководитель секретариата УКРОПа.

"(Он — ред.) избран для выполнения технических функций по обеспечению работы руководящих органов партии в соответствии с ее уставом и требованиями законодательства", — отметили в партии.

Между тем на пресс-конференции по результатам заседания политсовета председатель Волынского облсовета, его член Игорь Палица, подчеркнул, что сейчас Корбан не имеет возможности выполнять возложенные на него функции.

"После того как политик докажет свою невиновность и вернется из заключения, это решение будет отменено. Поэтому, если кто-то думает, что заключением Корбана не даст возможности партии работать, — глубоко ошибается!" – отметил он.

При этом Палица подчеркнул, что тот остается членом президиума политсовета партии и будет продолжать борьбу против политических репрессий и за освобождение политика из-под ареста. Сразу после освобождения Корбана политсовет переизберет председателя.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время состоится съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на выборах в районные советы города Киева и местных советов объединенных территориальных общин (пройдут 27 марта 2016 года).

Напомним, Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске, позже силовики перевезли его в Киев. В конце декабря судья Днепровского райсуда столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии политика под стражу сроком на 60 суток.