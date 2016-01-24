Суд над участниками драки на Драгобрате: Парасюк бросал стаканы в прокуроров, опубликовано видео

24 января 2016, 10:31

Нардеп бросал у прокуроров все, что попадалось под руку, пока они не покинули зал суда.

Суд над участниками драки на курорте Драгобрат.

Народный депутат Владимир Парасюк бросал стаканы в прокуроров во время суда над участниками драки на курорте Драгобрат.

В сети появилось видео данного инцидента, пишет УНИАН.

На видео можно увидеть, как Парасюк бросил два стакана у прокуроров после отказа судьи выпускать подозреваемого в драке Петра Ургина ("Педро").

Кроме того, народный депутат бросал у прокуроров все, что попадалось под руку, пока они не покинули зал суда.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", фигурантом которого стал Парасюк вместе с группой около 50-80 человек, одетых в камуфляжную форму с нашивками ДУК "Правый сектор".

В прокуратуре отмечают, что они спровоцировали потасовку с правоохранителями, в ходе которой грубо выражались нецензурной бранью, спровоцировали драку и начали блокировать возможность конвоирования из зала суда подозреваемого, при этом повредили имущество, которое находилось в помещении Апелляционного суда Закарпатской области.

В свою очередь Парасюк отметил, что он не будет прятаться за статусом народного депутата и в случае необходимости сложит мандат.

"Вы считаете меня драчуном и хулиганом, но забияка и хулиган написал 78 законопроектов, 8 из которых уже стали законами Украины. Но проблема в том, что я, как представитель законодательной власти в стране, должен прибегнуть к акции прямого действия, чтобы добиться реальных изменений", - написал нардеп.

Ще одна перемога.Троє хлопців на волі. Хорват і Педро не в сізо, а в лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу...

Опубликовано Володимиром Парасюк - офіційна спільнотой 23 января 2016 г.

Напомним, двух задержанных бойцов "Правого сектора", которые были участниками драки на Драгобрате, суд отпустил на поруки народных депутатов. Одному предоставили право выйти на свободу под залог. Еще двоих оставили под стражей на 60 дней. Это решение и возмутило присутствующих на суде бойцов "ПС" и Парасюка. 

видео: Panorama Mk

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