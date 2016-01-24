Яценюк хочет новое соглашение коалиции в Раде и референдум по Конституции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за обновление коалиционного соглашения в Верховной Раде Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, которое транслировалось на телеканалах, сообщает УНИАН.

"Я выступаю за обновление коалиционного соглашения. Из политического манифеста соглашение должно быть преобразовано в политически и юридически обязывающий документ, с четким графиком работы и последовательностью шагов", — сказал он.

Яценюк также выступил за проведение референдума по изменениям в Конституцию.

"Настало время, чтобы украинский народ сказал свое слово, какой должна быть новая украинская Конституция в новой европейской Украине. Никто, кроме народа Украины, не имеет права определять, каким будет Основной Закон", — подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что референдум по Конституции и является "прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую мы боролись два года назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в руках".

"Новая Конституция — это новый общественный договор между гражданами и властью, которую они избрали. Договор о распределении прав и ответственности внутри самой власти — между президентом, правительством и парламентом. Договор о взаимоотношениях между центром и регионами. Договор о создании нового честного и справедливого суда, а не переназначение действующего. Договор о четкой геополитической цели Украины — стать членом Европейского Союза и НАТО".

"Убежден, что глава государства исповедует такие же принципы", — подчеркнул Яценюк.

Отмечается, что коалиционное соглашение было парафировано 21 ноября 2014 года представителями "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомочи", Радикальной партии Ляшко и "Батькивщины".

Напомним, ранее Порошенко заявил о внесении изменений в Конституцию: нет "черной кошки федерализации".