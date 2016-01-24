Порошенко договорился с МВФ: пенсионный возраст в Украине повышать не будут

Из-за сложной социальной ситуации в государстве, пенсионный возраст в Украине повышаться не будет.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.

"Могу подчеркнуть, что я попросил (у директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи в Давосе — ред.), чтобы в пенсионной реформе убрали требование относительно повышения пенсионного возраста, учитывая ту сложную социальную ситуацию, в которой оказалась Украина", — заявил он.

"Мы нашли этот компромисс (с МВФ — ред.), нам пошли навстречу, потому что мы продемонстрировали прогресс в других направлениях", — добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обязалась перед МВФ повысить пенсионный возраст и сократить количество школ.