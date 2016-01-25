СМИ узнали, когда могут состояться выборы на Донбассе

Участники подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по Украине близки к согласованию позиций по модальности местных выборов на Донбассе, которые могут состояться через 90 дней после оглашения амнистии террористам ДНР и ЛНР.

Об этом говорят источники на переговорах, пишет Обозреватель со ссылкой на "Интерфакс"

"Подгруппа по политическим вопросам интенсивно работает. Готовятся уточненные тезисы по модальности выборов. По некоторым позициям согласование прошло, по некоторым остаются вопросы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сторонам пока не удалось выработать согласованную позицию в вопросах аккредитации СМИ и участию политических партий в местных выборах.

В свою очередь представитель так называемой ЛНР Владислав Дейнего сообщил агентству, что в соответствии с действующей нормативно-правовой базой местные выборы могут пройти не ранее чем через 90 дней после вступления в силу закона об амнистии для участников событий на Донбассе.

Напомним, по мнению экс-президента Виктора Ющенко, одной из сторон переговоров поурегулированию конфликта должен выступать Европейский Союз.

"Ни нормандский, ни минский диалоги не приносят пользы, а агрессию главаря ДНР Александра Захарченко пытаются выставить единственной причиной войны на Донбассе", — отметил Ющенко.