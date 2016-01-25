У Порошенко рассказали, где сохраняется самая сложная ситуация на Донбассе, карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе самая сложная обстановка сохраняется в районе Донецкого аэропорта. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его информации, на Донецком направлении самая сложная обстановка сохраняется в районе Донецкого аэропорта, в частности в пос. Опытное и Пески. Противник не использует тяжелое вооружение, донимая силам АТО огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме этого, вражеские обстрелы наших позиций вчера были южнее Луганского и на окраинах Горловки.

На Мариупольском направлении противник нарушил режим тишины только в Марьинке. В ходе обстрела боевики применяли зенитную установку ЗУ-23-2 и гранатометы.

Значительно активизировались вражеские снайперы. За прошедшие сутки зафиксировано 5 таких эпизодов по всему фронту от Светлодарска до Марьинки.

Вблизи Мариуполя, Сартаны и над акваторией Азовского моря наши пограничники зафиксировали полеты 3 вражеских БПЛА, говорится в сообщении.

Ранее в штабе АТО отмечали, несмотря на договоренности об урегулировании конфликта, противник продолжает обстрел наших позиций из разных видов оружия. Всего в течение прошлых суток пророссийские наемники 29 раз обстреливали позиции сил АТО.