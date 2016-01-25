Посол США назвал, на что потратили 266 миллионов помощи армии Украины

За более чем 2 года США предоставили Украине оборудование и провели военные тренировки на сумму более 266 млн долл.

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем блоге для "Украинской правде".

"С 2014 года мы предоставили оборудование и провели подготовку военных на сумму более 266 млн долл., чтобы помочь украинским силам улучшить контроль и безопасность границ, действовать эффективнее и безопаснее, защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны", — сообщил дипломат.

По словам Пайетта, во время поездки в Хмельницкий, где американские военные из 10-й группы сил специальных операций осуществляют подготовку украинских военных из Сил специальных операций, он еще раз убедился, что украинское войско стремится идти по пути реформ, двигаться в направлении европейских институтов, в направлении создания войска по стандартам НАТО и сил специального назначения.

"Мы очень гордимся тем, что США являются частью этого проекта", — резюмировал посол.

Напомним, ранее сообщалось, что США помогут Украине подготовить армейский спецназ.