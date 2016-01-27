"Присоединение" Крыма создало РФ массу проблем, все зря — российский телеведущий

Аннексия Крыма создала массу проблем для России. Это было ошибкой.

Такое мнение высказал известный российский телеведущий, журналист, историк, обладатель четырех статуэток "ТЭФИ" Михаил Осокин в интервью Радио Свобода.

"У меня очень сложное к этому отношение, говорит журналист, добавляя, я могу понять людей, которые считают, что "присоединение" Крыма является восстановлением исторической справедливости. Как историк я прекрасно помню, как Россия осваивала Крым. И это была российская территория. Не понятно, почему тогда отдали Украине. Но, с другой стороны, мне кажется, что "присоединение" Крыма создало массу проблем для России. Это было ошибкой", — говорит он.

По его словам, он являлется сторонником сохранения территориальной целостности государств.

"Если не придерживаться этого принципа, то все начинает расползаться. Германия может потребовать Эльзас у Франции обратно. Австрия может потребовать Южный Тироль у Италии. После Крыма японцы стали опять поднимать вопрос про Курилы, а в Германии заговорили о Восточной Пруссии. А в Финляндии заговорили о Карелии. Это ящик Пандоры, который открылся. Страшная вещь. Поэтому мне кажется, что все это было сделано зря. Зря", — подчеркнул телеведущий.

Осокин также рассказал о современном российском телевидении, аннексии Крыма и необходимости люстраций.

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