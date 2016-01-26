В Кривом Роге грядут перевыборы городского головы: Гройсман подписал закон

Верховная Рада Украины не поддержала постановление об отмене решения парламента о принятии закона Украины о проведении внеочередных выборов городского главы Кривого Рога Днепропетровской области.

По информации СМИ, за соответствующий документ проголосовали лишь 40 народных депутатов при 226 минимально необходимых сообщает Интерфакс-Украина.

Теперь, согласно регламенту, спикер Рады Владимир Гройсман может подписать принятый парламентом 23 декабря закон о проведении внеочередных выборов городского главы Кривого Рога 27 марта 2016 года.

"Это означает, что глава Верховной рады Украины имеет юридическое право на подписание закона о выборах мэра, что я и сделаю", — сказал Гройсман сразу после голосования.

Позже спикер Верховной Рады Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что подписал закон о назначении повторных выборов мэра в Кривом Роге.

"Постановление об отмене результатов голосования за закон о выборах в Кривом Роге сегодня было рассмотрено первым вопросом и необходимого количества голосов не набрало. После этого я получил законное право подписать этот закон безотлагательно и сделал", — сообщил Гройсман.

Отже, я дотримав слова. Постанова про скасування результатів голосування за закон про вибори у Кривому Розі сьогодні бул... Опубликовано Volodymyr Groysman 26 января 2016 г.

Напомним, победителем выборов мэра Кривого Рога был назван Юрий Вилкул. Кандидат от "Самопомочі" Юрий Милобог обвинил конкурента в фальсификациях. После выборов в городе прошли массовые протесты, которые привели к тому, что следственная комиссия парламента рекомендовала назначить перевыборы мэра города.