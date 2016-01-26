Крымская тема: от стратегии деокупации до трибунала в Гааге

Крым снова на первых страницах газет. Президент Петр Порошенко анонсирует ряд громких дел в международных судах и поручает за два месяца подготовить детальный план деоккупации. Представители Меджлиса и общественности опасаются, чтобы и на этот раз слова не разошлись с делом.

Судебные разбирательства

Накануне Порошенко сказал журналистам о ряде судебных процессов по защите государственных интересов Украины во временно оккупированном Крыму: "Через две недели увидите целый ряд судебных инициатив, которые Украина и те предприятия, которые мы будем сопровождать, будут обеспечивать судебную защиту государственных интересов Украины". Они, по словам гаранта Конституции, — часть "дорожной карты" по деоккупации Крыма. Речь идет об исках в Морской арбитраж и трибунал в Гааге.

"Тема Крыма звучит из уст политического руководства страны — это уже хорошо, — говорит "Главреду" эксперт "Майдана иностранных дел" Юрий Смелянский. — Если бы судебные разбирательства в международных судах зависели исключительно от инициативы президента, тогда, наверное, мы бы все суды уже выиграли. Но надо учитывать, что есть несколько нюансов в работе судов. И один из болезненных для нас — международные суды принимают к рассмотрению вопросы по согласию сторон. Есть сторона истца и сторона ответчика. Но, известно, Россия пока что вопрос по Крыму вообще не желает рассматривать. С точки зрения российских лидеров, вопроса Крыма вообще не существует. Процесс подготовки и подачи исков в международные суды у нас осуществляется. Был даже назначен правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин. Он проработал на этой должности полгода. Да, были серьезные подвижки в процессе формирования исков. Кроме того, есть иски в Гаагский криминальный суд от Игоря Коломойского по вопросам невозможности управления активами в Крыму. Есть вопросы и других компаний, которые тоже подавали иски в отношении России в международные суды".

Надо сказать, что иски, о которых, в частности, говорит и Смелянский, из-за потери активов в Крыму уже инициировали "Ощадбанк", "Укрзалізниця", "Нафтогаз". Ныне продолжаются слушания в Международном арбитражном суде в Гааге и в рамках иска бизнесмена Игоря Коломойского и компании "Аэропорт Бельбек" к РФ. Основания последнего — невозможность управлять пассажирским терминалом в севастопольском аэропорту. Планируется отсудить 15 миллионов долларов. Всего же за "национализированное" крымское имущество, более 80 объектов, юристы Коломойского хотят получить от России около двух миллиардов долларов.

Но стоит учитывать, что рассмотрение в международных судах подобных исков, может быть долгим процессом. Рассчитывать на быстрые решения не придется. Например, Гаагский суд дело ЮКОСа по отношению к России рассматривал почти десять лет.

"Сегодня процесс идет сам по себе, — говорит эксперт. — И причем тут инициатива президента. Если в рамках этой инициативы государство возьмет на себя более активную позицию в рамках оказания централизованной помощи при формировании и подачи исков, это было бы хорошо. Это надо было сделать давным-давно. Осталось только реализовать".

Как и сформировать государственную позицию по возвращению аннексируемого Крыма…

Крымский вопрос на повестке дня

Почти за два года оккупации на государственном уровне не был разработан план возвращения аннексированного полуострова Украине. Об этом говорили лишь общественные активисты и представители Меджлиса. После они начали акцию под названием "Гражданская блокада Крыма". И только после того, как в Херсонской области упали опоры ЛЕП, и полуостров остался без света, в уста президента и премьера вернулась крымская тема. Они заметили и блокаду, и проблемы переселенцев, и выступления крымско-татарских лидеров на международной арене. Как результат обсуждений — появление постановления Кабмина о запрете на поставки товаров и услуг в Крым. Оно вступила в действие 16 января этого года. А еще и ряд заявлений. Так, к примеру, в Киеве на своей первой в этом году пресс-конференции Порошенко говорит о необходимости разработки международного механизма по деоккупации полуострова, а в Давосе министр финансов Наталия Яресько подтверждает: "Мы не согласны, что Крым аннексировали. В этом году мы намерены активизировать процесс по возврату Крыма".

И ответ Кремля не заставил себя долго ждать. Сначала реакцию Белокаменной вложили в уста председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой. Та прокомментировала заявления Яресько: "Гражданка Америки Наталья Яресько, делегированная как часть экспорта булочек Нуланд, министром финансов в Украину, раскрыла планы родной дипломатии "по-американски". Заявление Яресько о новых дипломатических шагах по возвращению Крыма — это, по сути, заявление о новых провокациях и неправомерных действиях в отношении граждан суверенной юрисдикции, установленной высшей формой цивилизованной демократии международного права — всенародным референдумом жителей Крыма и Севастополя". Затем Путин "посредством" своего пресс-секретаря Пескова заявил, мол, вопроса Крыма не существует, а значит, и обсуждать нечего. А сегодня еще и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2015 года сказал: "Нам нечего возвращать, никаких переговоров о возвращении Крыма мы ни с кем не ведем, Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с "волеизъявлением" народов Крыма".

"Вопрос Крыма — на серьезном международном уровне. И тому есть подтверждение, — говорит "Главреду" член правления Крымского центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" Андрей Щекун. — Первое, что уже сделано — полностью переформатировано постоянное представительство президента в Автономной Республике Крым. Этого следовало сделать давно. Второе — заявления Натальи Яресько в Давосе о намерении вернуть полуостров. Третье — слова Президента о том, что тему Крыма надо обсуждать, в частности, и в рамках Будапештского меморандума. Общественность уже приобщили к процессу написания формирования стратегии деоккупации Крыма и мы в нем принимаем участие. Речь идет о написании документа в рамках СНБО. Уже было три встречи рабочей группы. Но главное, чтобы все написанное исполнялось на практике. И не так как раньше — на общественных началах".

Стратегия — это документ, о котором говорили, но которого до сих пор так и никто не видел. В нем — основные направления госполитики по деоккупации и реинтеграции Крыма. На написания документа у Совета — два месяца.

И если уже в АП и Кабмине активно начали говорить о Крыме, то общественность точно будет требовать продолжения темы, и даже более того — перехода от слов к делу.

"В суды подавать надо, — возвращаемся к разговору с Юрием Смелянским. — И это делать можно массово, чтобы международные суды засыпались списками от имени Украины, отдельных граждан, коммерческих структур, профсоюзов, всех тех, кто пострадал в имущественном или каком-то другом отношении от российской агрессии. Но это не решает проблемные вопросы. — Это параллельные действия. В первую очередь нужны инициативы, которые бы изменили внутреннюю политику Украины по отношению к агрессии. А в этом вопросе у нас как раз большие пробелы. И в первую очередь уже набивший оскомину по своим негативным последствиям Закон о свободной экономической зоне в Крыму, которым граждане Украины, крымчане, признаны нерезидентами собственной страны. Вот какая инициатива в международном суде нужна, чтобы норма была отменена!? Активно говорят о необходимости ее отмены с момента начала гражданской блокады Крыма с сентября прошлого года, а воз и ныне там — никаких действий по этому поводу осуществлено не было. Гораздо лучше, если бы первой инициативой от Президента не только как заявление, а как действие, было бы изменение как раз внутренней политики государства по вопросу восстановления территориальной целостности".

В минском формате

Порошенко сегодня убежден: оптимальным механизмом для возвращения Крыма будет формат "Женева плюс" "при участии наших партнеров из Европейского Союза, США и, может быть, стран-подписантов Будапештского меморандума". Пойдет ли на это Россия? Вряд ли. Она не захочет участвовать в такого рода переговорах. Тогда остается Минск. Из них Москва не выйдет — Путин все-таки надеется на прекращение санкций. Захочет ли говорить или будет настаивать: крымская тема — срывает переговоры по Востоку?

Но о каких переговорах может идти речь, если Путин не выполняет ни один из пунктов минских соглашений. В том числе, и восстановление территориальной целостности Украины. А это и крымский вопрос.

"Крым — вопрос минского процесса, — подчеркивает Юрий Смелянский. — По факту он не реализуется. Говорить об его продолжении, на наш взгляд, было бы более объективно, если бы вопрос прекращения войны на Востоке Украины увязывался одновременно с проблемой возвращения Крыма. Потому что это неразделимые темы. Это всего лишь два фронта войны РФ против Украины. И одна из задач политического руководства страны — вводить вопрос восстановления территориальной целостности без различий по регионам. Дело в том, что РФ в вопросе Востока Украины не выступает как ответчик. Они продолжают играть: нас там нет, но мы хотим мира. А по Крыму так они сказать не могут. Они оккупировали территорию и в одностороннем порядке приняли решение об аннексии. Хотя весь мир это не признал, они считают, что аннексия состоялась. Вот введение этого вопроса как раз и будет подчеркивать, что Россия — сторона ответчик по всей агрессии, которая осуществляется против Украины. Почему-то политическое руководство страны на это идти не хочет".