Обозреватель рассказал о репетиции Гаагского трибунала в Литве

Сегодня, 27 января, в Литве начинается судебный процесс по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что тогда советские власти попытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. В тот трагический день погибли 14 человек и более 1000 пострадали.

"И вот пришло время отвечать (пока заочно) коммунистическо-военно-КГБистской верхушке того времени. Я считаю это событие очень важным, и я бы назвал его "мини-нюрнбергским процессом" против СССР, на который еще некоторые молятся", — пишет политический эксперт.

"И думаю, что со временем во всех бывших республиках СССР пройдут похожие процессы. Ведь нельзя забыть и трагедию "саперных лопаток" в Тбилиси 9 апреля 1989 года и события в Фергане и т.д. Также считаю начало процесса в Вильнюсе в эти дни знаковым, учитывая, что много людей в мире ожидают большой Гааги для учеников тех преступников", — заметил политолог.

"Самое главное, что каждому злу приходит свой конец, и каждый преступник будет наказан. Так или иначе. Рано или поздно. Уверен в этом", — резюмировал обозреватель.

Напомним, ранее эксперты предположили, что ждет Путина в Гааге, если докажут его преступления по Донбассу.