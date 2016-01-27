Аналитики оценили шансы России на новое вторжение в Украину

27 января 2016, 10:33

По мнению экспертов, для этого есть все политические предпосылки и идеологические.

Для реанимации российской экономики нужен захват Украины. Поэтому наиболее вероятный сценарий решения донецкого конфликта — вторжение российских войск на территорию Украины.

Об этом говорится в статье аналитической группы "Информационное сопротивление".

По мнению экспертов, для этого есть все политические предпосылки и идеологические.

"2016 год для России — год выборов в Государственную Думу РФ. Это означает, что правящая партия "Единая Россия" и политические силы, которые ее поддерживают, должны будут создать себе высокий политический рейтинг.

В этой связи Украина, которая входит в зону политических интересов России, должна стать выигрышным моментом в предвыборной кампании.

Видимо с этой целью Путин и назначил полномочным представителем РФ в Контактной группе в Минске Бориса Грызлова — главу Высшего совета партии "Единая Россия". Включение в переговорный процесс Грызлова — сторонника силового разрешения конфликтов, скорее всего, будет направлено на усиление конфронтации между Украиной и Россией.

А поводом для возникновения противоречий могут стать намерения руководств оккупационных режимов на Донбассе провести выборы в одностороннем порядке, не учитывая мнения Украины. Согласно имеющейся информации, Кремль планирует проведения плебисцитов в "ЛНР" 21 февраля и в "ДНР" 20 апреля 2016 г.

При этом руководство России понимает, что, подтолкнув оккупированные режимы к такому шагу, лишает дальнейший диалог по Минскому процессу актуальности. Фактически, снимаются всякие ограничения для создания давления на Украину в рамках текущей гибридной войны.

Скажем больше, в обновленной Стратегии национальной безопасности РФ(31.12.2015 г.) прямо указано, что "Украина – долгосрочный очаг нестабильности непосредственно у границ России". А тлеющий на востоке Украины конфликт вполне подпадает под перечень "основных угроз государственной и общественной безопасности", указанных в Стратегии.

Другой руководящий документ — Военная доктрина РФ (25.12.2014 г.) позволяет использовать российскую армию за пределами страны в случаях "поддержания и восстановления международного мира", "борьбы с терроризмом" или при других поводах. Суть одна — российское руководство предусмотрело возможные варианты внешней агрессии на территорию Украины и недавно зафиксировало это в своих руководящих документах.

И еще один deadline в российской политике: выборы президента России назначены на март 2018 г. По мнению аналитиков, это можно рассматривать, как этап завершения создания квази-СССР — нового пророссийского экономического пространства. В этом случае имеется в виду создание политического (военно-политического) объединения стран, основой которого станут участники Евразийского экономического союза", — отмечают аналитики.

Кроме этого не стоит забывать и об идеологической ситуации. В этом аспекте следует обратить внимание на несколько моментов:

"Во-первых, концепция Кремля "Русский мир" успешно распространилась на аудитории "ДНР" и "ЛНР", оккупированного Крыма и Приднестровья. Нужно отметить, что в этих регионах распространяется тезис о "геноциде русских" в Украине, что фактически повторяет информационную ситуацию перед второй Чеченской кампанией. Сюда же можно отнести кампанию по масштабному переписыванию российской истории. Это позволяет Кремлю формировать необходимые смыслы, а официальным СМИ России находиться якобы вне обсуждаемой проблемы.

Во-вторых, Кремлем искусственно нагнетается ситуация, в которой оккупационные режимы собираются проводить выборы без участия Украины. Тем самым, формируются предпосылки касаемо нивелирования всего комплекса Минских соглашений. Такая схема позволяет российскому руководству навязывать новые "мирные планы урегулирования конфликта".

В-третьих, практически во всех областях Украины в последние месяцы отмечается усиление деятельности пророссийски настроенных социальных групп – партий, общественных организаций, виртуальных групп в соцсетях. Их очевидной целью есть сплочение пророссийской аудитории в Украине для создания идеологической платформы Кремля, как это было реализовано при оккупации Крыма.

В-четвертых, чрезвычайно активно стали проявляться противоречия сакрального характера. Практически ежедневно в российской печати встречаются материалы о "притеснении" украинской церковью прихожан Московского патриархата, сжигании храмов и изгнании священников. Этим несложным методом происходит привлечение верующих людей на сторону пророссийских идеологов.

Таким образом, имеются все предпосылки для возобновления боевых действий в Украине", —подытожили аналитики.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день сохраняется угроза возобновления боевых действий на Донбассе.

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