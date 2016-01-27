Ситуация на фронте обострилась: названы самые горячие точки на Донбассе, карта зоны АТО

За прошедшие сутки обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе несколько обострилась. Возросла интенсивность вражеских обстрелов наших позиций на Донецком и Мариупольском направлениях. Силы АТО открывали ответный огонь на наиболее дерзкие провокации врага.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, противник эпизодически применял минометы и совершил обстрел из танка.

Так на Донецком направлении боевики нарушали режим тишины по всей линии фронта. Вблизи поселка Зайцево, что к северу от оккупированной Горловки, украинские позиции были обстреляны врагом из 82-мм минометов дважды в течение суток: рано утром и после заката солнца.

Также боевики провели мощный минометный обстрел сил АТО вблизи Троицкого, что на юго-западе от Горловки. Тогда в течение 30 минут враг выпустил по нашим позициям 20 мин калибром 82 мм.

Вблизи Донецкого аэропорта фиксируется и в дальнейшем большое количество вражеских обстрелов. Активизировались вражеские снайперы, которые провели 7 обстрелов в районе Донецкого аэропорта. Там же, в районе Песок, наши позиции были обстреляны из вооружения танка врага.

На Мариупольском направлении горячими точками на протяжении прошлых суток были Марьинка и Красногоровка. В Красногоровке состоялся вражеский минометный обстрел.

НВФ почти без перерыва обстреливали силы АТО после захода солнца из зенитных установок, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направленим за прошедшие сутки традиционно сохранялось полное затишье.

В результате одного из таких обстрелов был ранен 1 наш военный. Больше потерь силы АТО за прошедшие сутки не понесли, говорится в сообщении.

Напомним, 26 января, в районе Марьинки в результате боя между российско-террористическими войсками и силами АТО ранены три украинских военных.