Боевики 40 раз били по нашим позициям: горячо было на Светлодарской дуге

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики продолжали обстреливать позиций украинских войск. Враг открывал огонь 40 раз.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские позиции недалеко от Марьинки враг обстреливал из зенитной установки. Также там работал снайпер.

Напряженной была обстановка на окраинах временно оккупированного Донецка. Украинские опорные пункты в Опытном, Песках, Авдеевке и на шахте Бутовка боевики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

На Светлодарской дуге по украинским укреплениям около Майорска и Троицкого противник открывал огонь из миномета, гранатомета и стрелкового оружия.

На Луганском направлении около 20:00 боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты в Трехизбенке.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе несколько обострилась.