Кандидатура нового премьера уже есть, идут дискуссии — нардеп

Верховная Рада уже имеет кандидатуру нового премьер-министра Украины, и коалиция активно ведет дискуссии о его назначении вместо Арсения Яценюка.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Анна Гопко в эфире "5 канала".

Отвечая на вопрос, есть ли компромиссная кандидатура на должность премьер-министра, за которую проголосует вся коалиция, нардеп сказала: "Да, кандидатура есть, просто ведутся дискуссии".

"Просто ведутся обсуждения дискуссионные, насколько она (кандидатура. — Ред.) пройдет через парламент, насколько это не развалит коалицию, насколько не создаст политический кризис, не приведет к перевыборам, обеспечит стабильность в государстве и продолжение реформ, чего требует народ, чего требуют международные партнеры ", — заявила Гопко.

По ее словам, официально имя кандидата будет озвучено после отчета нынешнего правительства.

Напомним, ранее Народный депутат от БПП Юрий Луценко заявлял, что дальнейшее пребывание Яценюка на своем посту будет зависеть от отчета правительства в парламенте.