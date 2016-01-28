Боевики снова испытывают судьбу под Горловкой: получили по зубам у Новгородского

Боевики и российские военные на Донбассе продолжают активные обстрелы (включая 120-мм минометы и вооружение бронетехники), фиксируются множественные случаи попыток пехотных групп противника выхода на нейтральную полосу с целью обстрела позиций сил АТО из стрелковых вооружений, минирование местности силами ДРГ, на ряде участков фиксируется появление снайперских групп противника.

Особенно активны были боевики западнее Горловки, об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, северо-восточнее Новосёловки пехотная группа террористов при поддержке 82-мм миномётов вышла на нейтральную полосу и открыла огонь по передовым наблюдательным и опорным пунктам сил АТО.

Южнее Троицкого и восточнее Новгородского боевики задействовали бронемашины. В первом случае— один БТР-80, меняя позицию, вел огонь по передовым позициям украинских войск из штатного вооружения, во втором случае — со стороны Железной Балки в посадку вышла группа из двух БМП-2 и одного БТР-80, после чего одна из БМП открыла прицельный огонь из 30-мм автоматической пушки по опорному пункту сил АТО, при отходе бронегруппы открыл огонь БТР.

В обоих случаях боевиками также применялись гранатомёты АГС-17 и 82-мм минометы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее неуемные боевики снова отгребли у сил АТО под Горловкой.