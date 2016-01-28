Огненный "футбол" под Донецком: в матче Зенит — Спартак победили силы АТО

Боевики и российские военные на Донбассе усилили обстрелы позиций сил АТО, используя стрелковое оружие, вооружение БТРов и автоматические гранатометы.

Особенно жарко было к западу и северу от Донецка. об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в течение суток на участке от Песок до Бутовки наблюдались перманентные обстрелы со стороны боевиков (применяются в основном крупнокалиберные пулемёты, АГС-17, зафиксировано неоднократное применение СПГ-9).

Также в районе Песок со стороны Второй Площадки террористы применили БТРы (пара БТР-80 вышла в частный сектор и, маневрируя, задействовала штатное вооружение). В районе "Зенита" зафиксирован стрелковый бой с применением АГС-17 — пехотная группа боевиков пыталась наступать со стороны частного сектора на Спартаке.

Также были обстреляны позиции украинских войск в районе Красногоровки (применялись ЗУ-23-2, пулемёты, СПГ-9), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО.