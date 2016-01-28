Главари ЛНР грозятся провести выборы уже через месяц и без участия Киева

Террористы "Луганской народной республики" рассматривают возможность проведения очередных псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины 21 февраля, поскольку украинские власти якобы уклоняются от своих обязательств.

Об этом заявил представитель террористов в контактной группе на переговорах в Минске Владислав Дейнего в ходе заседания "комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины" в Совете Федерации России, пишет РИА Новости.

По его словам, ЛНР сделала все, чтобы "Киев включился в выполнение Минских соглашений", касающихся проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Дейнего также заявил, что февраль в качестве месяца проведения выборов был выбран с учетом необходимых затрат времени для проведения целого ряда мероприятий, таких, как подготовка законопроектов, рассмотрение, принятие, введение их в действие.

"Украина никаких обязательств на себя не принимала, но мы дали им шанс выполнить все эти мероприятия, исходя из действующих законодательств Украины и тех обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках минского процесса. К сожалению, Украина не сделала даже полшага", — заявил представитель террористов.

Ранее источники отмечали, участники подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по Украине близки к согласованию позиций по модальности местных выборов на Донбассе, которые могут состояться через 90 дней после оглашения амнистии террористам ДНР и ЛНР.