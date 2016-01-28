Прогресс и некоторые отступления назад: генсек НАТО рассказал о выполнении Минска-2

Альянс продолжит укреплять оборонные возможности нашей страны, отметил Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выполнение Минских соглашений (Минск-2) проходит неоднозначно, ситуация на востоке Украины остается хрупкой.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе (столица Бельгии), пишет Укринформ.
В то же время глава Альянса подчеркнул, что военно-политический блок продолжит укреплять оборонные возможности нашей страны.
"Относительно выполнения Минских договоренностей мы видим некоторый прогресс и некоторые отступления назад. Картинка является смешанной", — отметил Столтенберг.
По его словам, для Украины есть единственный путь, который заключается в полной имплементации Минск-2. "Ситуация хрупкая и неоднозначная", — приводят его слова журналисты.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что Российская Федерация не вывела с востока украинского государства свои войска и оборудование. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.