Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, служащим в ВСУ

В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла закон, которым упростила предоставление гражданства Украины иностранцам, служащим в ВСУ.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что соответствующий документ (№2847) поддержали 239 народных избранников.

"Для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, срок непрерывного проживания на законных основаниях в стране устанавливается не на пять, а на три года с момента вступления в силу контракта", — отметили журналисты.

По их данным, "закон содержит и положения о том, что условие принятия к гражданству Украины относительно необходимости получения разрешения на иммиграцию не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в армии страны".

Напомним, ранее Верховная Рада приняла Закон "О государственной службе". Узнать больше об одобренном народными избранниками документе можно здесь.