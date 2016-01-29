Эксперт объяснил, почему Украине важно добиться вывода всех российских войск с Донбасса

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны идти в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, при этом пункты Минских соглашений должны выполняться в порядке их очередности.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Переговорный процесс, по идее, не должен зайти в тупик, поскольку есть Минские соглашения. И Украина, придерживаясь буквы этого документа, должна требовать выполнения всех его пунктов, в том числе пункта 10, который говорит о необходимости выведения с Донбасса российских войск, а только потом переходить к выполнению пункта 11-го, который говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины", — подчеркнул политический эксперт.

"Почему нам так важно добиться вывода всех российских войск? Потому что, когда с Донбасса уйдут все россияне, в том числе с административных и военных должностей, останутся только террористы, неспособные контролировать захваченные территории, и они в который раз докажут свою никчемность", — уверен политолог.

"Россия не воспринимает пункт о необходимости выведения своих войск с Донбасса. Она отнекивается, утверждая, что техника у боевиков — не российская, а не известно чья, была их, а сейчас уже не их. Но если там написана буква, то нужно эту букву показывать всем: и французам, и немцам, и всем-всем. Это важно", — говорит политаналитик.

"На Западе понимают вес соглашений, понимают, что ими нельзя манипулировать. Соответственно Украина должна четко артикулировать все выигрышные для себя позиции, которые закреплены в Минских соглашениях, — добавил он.

Напомним, ранее Палий заявил, что Россия сейчас очень уязвима, и она сама себя довела до такого состояния. Украине необходимо, вцепившись в букву соглашений, отстаивать свою позицию.