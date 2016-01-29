Врозь никак, или Сколько продержится коалиция?

29 января 2016, 15:01

Партнеры по коалиции преследуют разные интересы, поэтому на повышение кпд ее работы рассчитывать не приходится.

Арсений Яценюк и Петр Порошенко

За время рекордно длительных новогодних каникул лидеры коалиции не смогли найти рецепт для ее укрепления. Поскольку к досрочным выборам критическая масса депутатов не готова, в ближайшее время бригада политических "реаниматоров" будет предпринимать отчаянные попытки продлить жизнь большинства.

Стоит отметить, что досрочные парламентские выборы в качестве последнего аргумента в споре используют все без исключения союзники по коалиции. Даже премьер, чья политическая сила была похоронена еще перед местными выборами ввиду крайне неприглядного рейтинга, регулярно грозит катапультированием "фронтовиков" из большинства в случае своего увольнения. Хотя рассчитывать на электоральный успех на выборах в нынешней ситуации имеют основания лишь "Батьківщина" и "Самопоміч", продвигающие эту идею наиболее рьяно. Впрочем, повторять "подвиг" Олега Ляшко, хлопнувшего коалиционной дверью еще в сентябре, они не спешат. Да и сам лидер радикалов уже настойчиво просится назад. Видимо, не слишком плодородным оказалось оппозиционное поле.

Соратники Тимошенко и Садового старательно поддерживают реноме "совести коалиции" и новый политический сезон начали с требования отправить весь Кабмин во главе с премьером в отставку. А "Самопоміч" для пущей убедительности еще и заявила об отзыве из правительства своего министра АПК Алексея Павленко. И обе фракции на словах готовы участвовать в формировании нового профессионального Кабмина. Правда, та же "Самопоміч" пока не назвала фамилию кандидата, которого она готова предложить на замену Павленко, да и в "Батьківщині" о своих кадровых претензиях предпочитают публично не распространяться. Очевидно, для них главное уволить нынешний Кабмин, а уж потом в процессе торгов решать — давать голоса за новый или идти на досрочные выборы. Как известно, одна из причин, по которой президент может распустить парламент, — неспособность коалиции в течение 60 дней сформировать правительство. И в таком случае никто не повесит на инициаторов комбинации ярлык "могильшика коалиции". А ответственность за недоговороспособность каждая из сил возложит на других.

Впрочем, этот вариант может и не сработать. Не секрет, что 226 голосов за отставку премьера найти в Раде можно — и оппозиционеры подсобят, и в БПП недовольных его работой немало. Но утвердить нового главу правительства будет проблематично. Именно поэтому на Банковой предпочли худой мир с Арсением Яценюком, а Петр Порошенко не устает повторять, что досрочных выборов не будет. Да и сам Яценюк начал действовать в стиле "спасение утопающих — дело рук самих утопающих" и после комментариев по поводу тепла в домах и качества бензина на заправках разразился заявлением о конституционном референдуме, чем изрядно озадачил президента.

Различность взглядов премьера и президента на порядок переписывания Конституции в ходе задушевных бесед оперативно устранили, даже поливать водой никого не пришлось. В итоге "Народный фронт" проголосовал за отправку в Конституционный суд поправок в Основной Закон в части реформы правосудия. А необходимость демонстрировать верность достигнутым договоренностям голосованием за децентрализацию отложена на неопределенное время. Взамен Яценюк получил отсрочку "отчетного дня" в парламенте, который назначен на 16 февраля. А там, глядишь, и до весны в премьерском кресле дотянет, если партнеры не соберут голоса за сменщика.

Что касается коалиции "Европейская Украина", то она продолжит свое формальное существование. Скорее всего, в нее вернется "блудный сын" Олег Ляшко, двадцать депутатов которого окончательно убедят двух других "младших" партнеров в бесперспективности официального разрыва отношений. К тому же, как утверждает Юрий Луценко, главный радикал и не уходил никуда, поскольку автограф свой под соглашением не аннулировал. Да и руку помощи регулярно протягивал, особенно в самый ответственный момент — когда за бюджет-2016 принимали.

Затеянное для отвода глаз внесение правок или дополнений в коалиционное соглашение, очевидно, завершится подписанием очередного заявления о верности принципам коалиции и готовности реализовывать реформы. Требование премьера превратить его из политического манифеста в обязывающий документ с четким графиком работы наверняка формально будет выполнено — как минимум по половине прописанных в соглашении пунктов нужно поменять срок выполнения, поскольку их изначально планировали реализовать в течение 2015 года. А вот с установлением ответственности за невыполнение коалиционного соглашения гораздо сложнее. Даже сложно представить, какое наказание можно придумать для фракций, которые отказываются голосовать за законопроекты Кабмина. Опубликовать список проштрафившихся на сайте правительства? Воспитывать гривной, лишая депутатов зарплаты? Вынести выговор? Или премьер перестанет отвечать на их депутатские запросы?

Пожалуй, Яценюк и дальше будет лишь мечтать о 90% поддержке парламентом своих инициатив. И даже частичная кадровая ротация в рядах правительства вряд ли решит эту проблему. Партнеры по коалиции преследуют разные интересы, поэтому на повышение кпд ее работы рассчитывать не приходится. При этом рвущиеся на досрочные выборы политические силы не будут разрушать существующий на бумаге коалиционный союз, а направят все силы на борьбу с правительством. Премьер и его кабинет единогласно выбраны в качестве аккумулятора негатива и через его отставку попытаются выпустить пар общественного недовольства и нарастить свой рейтинг. А если повезет — спровоцировать политический кризис и досрочные выборы.

При всей неэффективности нынешней коалиции вопрос о ее переформатировании не стоит. Коалицианты охотно привлекают голоса оппозиционеров для проведения важных решений в случае бунта отдельных союзников, но не рискнут уничтожить свою политическую репутацию официальным оформлением партнерства с бывшими регионалами. Поэтому видимость жизнеспособности коалиции будут старательно поддерживать, по крайней мере, до тех пор, пока старшие союзники по большинству оценивают риски досрочных выборов выше негативных последствий бездействия парламента.

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