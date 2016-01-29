Бывший нардеп-регионал подался ротным в банду ДНР "Пятнашка"

Бывший народный депутат от Партии регионов Александр Бобков командует "ротой" боевиков ДНР.

Об этом сообщил так называемый "секретарь совета безопасности ДНР", главарь банды "Восток" Александр Ходаковский, передает "Украинская правда".

Ходаковский поведал о роли двух "регионалов" — бывшего секретаря Донецкого горсовета, народного депутата ВР VII созыва Николая Левченко и нардепа Александра Бобкова в развитии событий на Донбассе.

По его словам, еще до военных действий Левченко предлагал воспользоваться ситуацией на Донбассе, чтобы "попугать" украинскую власть.

"Наш потенциал и несговорчивость вызывали тревогу тех, кто рассматривал все, случившееся с Донбассом, как проект… Я уже упоминал, сколько было попыток на корню покончить с протестом. Первым начал работу Коля Левченко — Коля "коммунист". В последнее перед войной время этот парень сидел в горисполкоме Донецка на "земле", на чем и сколотил приличное состояние", — пишет Ходаковский.

"Он посчитал, что со мной нужно просто: заинтересовать — и дело с концом… Турчинов, дескать, напуган событиями на Донбассе, а из бывших регионалов в Раде активные только он, Шуфрич, Тигипко и еще кто-то. "Рыбаки", "ефремовы" и иже с ними — в состоянии грогги. Так что попугаем их хорошенько — и свое возьмем".

По словам Ходаковского, другой "регионал" Александр Бобков предлагал избавиться от боевиков Стрелкова и Безлера и после сделать командира "Востока" главой СБУ Донецкой области:

"Следующим был Бобков. Тот пошел дальше: нужно слить Стрелкова и Беса, чтобы остались только местные, и тогда все будет очень даже хорошо. Мне пообещали пост главы областного СБУ", пишет сепаратист.

"Бобок", как его зовут в народе… запросил личную встречу, мотивируя тем, что ему нужно в Москву, и там он хотел бы двигать консолидированную позицию. Известно, что в Москве не все с одобрением отнеслись к порыву Донбасса, и к ним, скорее всего, и засобирался наш герой".

"К моему сожалению — я чистоплюй. Так и уехал Бобок без позиции. Сейчас он, кстати, в "Пятнашке", — командиром роты (номинально, конечно). Как вам такой поворот? Не удивлюсь, что и звезду героя получит вскорости за дела праведные", — отмечает Ходаковский.

Напомним, ранее сообщалось о разборках в ДНР: Захарченко боится заговорщиков, сколотил новую банду "Легион".