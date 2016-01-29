Министр аграрной политики написал заявление об отставке

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко написал заявление об отставке.

Об этом Павленко написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решение о его отзыве было принято партией "Самопомич", выдвиженцем которой он является.

"Мною написано заявление об отставке, которое я подал в Верховную Раду Украины. Фракция "Самопомич" приняла решение об отзыве меня с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Я должен выполнить решение фракции, которая 14 месяцев назад выдвинула меня на должность министра", — сообщил Павленко.

Кроме того, он добавил, что решение является исключительно политическим.

"Решение, никоим образом не связано с моей работой на посту министра. Фракция сделала свой выбор, обусловленный исключительно политической целесообразностью. До принятия решения парламентом я и команда Минагрополитики продолжаем работать, не сбавляя темпов работы", — написал министр.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", насколько вероятна отставка всего правительства, и для каких политиков наиболее выгоден такой сценарий.