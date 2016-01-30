Порошенко одобрил проведение в Кривом Роге новых выборов мэра

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым на 27 марта в городе Кривой Рог Днепропетровской области назначены внеочередные выборы мэра.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что соответствующий документ (№3613) Верховная Рада приняла в конце декабря 2015 года.

"Также ЦИК поручено, с учетом предложений территориальной избирательной комиссии, определить объем бюджетных расходов, необходимых для проведения указанных выборов", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Кривом Роге состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК города установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.