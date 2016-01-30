Разведчики узнали, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке Украины боевики стянули под город Донецк и село Мануйловка Донецкой области запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что там находятся танки, САУ и 122-мм РСЗО "Град".

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (двух населенных пунктов — ред.) запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — отметили разведчики.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.