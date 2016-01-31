Арестованные миллиарды Януковича и его камарильи предложили пустить на оснащение армии

Принадлежавшие экс-чиновникам бывшего режима и арестованные 1,5 млрд долл., необходимо использовать на обеспечение и модернизацию армии и повышение социальных стандартов.

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в передаче "10 минут с премьер-министром", о чем "Главреду" сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он напомнил, что в текущем году правительство на 16 млрд грн увеличило финансирование сектора безопасности и обороны — до 113 млрд, повысив объем денежного обеспечения военнослужащих.

В то же время Яценюк подчеркнул необходимость продолжать политику увеличения денежного обеспечения для украинской армии, Национальной гвардии, пограничников и всех военнослужащих, которые охраняют безопасность и мир в стране.

Одним из источников для дальнейшего увеличения денежного обеспечения военнослужащих глава правительства назвал, кроме экономического развития, конфискацию активов бывшего режима, что предусмотрено в законе о государственном бюджете.

"Правительство не имеет права конфисковывать или выносить приговоры, кого-либо привлекать к уголовной ответственности. Но у правительства есть право после проведения финансового расследования наложить арест на те или иные активы", — сказал он.

По словам Яценюка, в прошлом году правительство воспользовалось этим правом, и 1,5 млрд долларов из активов бывшего режима находятся под арестом.

"Но до сегодняшнего дня нет ни приговора суда, ни конфискации этих активов в пользу государственного бюджета Украины. Уже на протяжении полтора года приговора суда нет", — сказал он.

Яценюк напомнил, что 21 января провел встречу с руководством Генеральной прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро и других правоохранительных органов.

"Надеюсь, что после нашей встречи украинская правоохранительная система и судейство сделают все для того, чтобы средства, которые были украдены у народа Украины, были возвращены в бюджет, и этот источник будет использован на денежное обеспечение и модернизацию армии и повышение социальных стандартов", — сказал он.

Отмечается, что Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу и лицам из его окружения.

Напомним, ранее сообщалось, когда Интерпол может снова заняться поисками Януковича.