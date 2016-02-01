Украина разработала план по борьбе с ИГИЛ при возможных столкновениях с россиянами – СМИ

Украина разработала план участия в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии на стороне международной коалиции во главе с США, что допускает возможность боевых столкновений с российским контингентом в этой стране.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Independent.

Документ с изложением вариантов, который составлен Министерством обороны Украины, по данным издания, будет обсуждаться на следующей неделе во время визита в Киев министра обороны США Эштона Картера.

Как пишет издание, план подписан Президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы подготовили целый ряд вариантов нашей поддержке борьбы против ИГ в Сирии, в том числе — возможность отправки войск. Это может привести к потенциальным столкновениям с россиянами", — сообщил источник в украинском правительстве.

Издание отмечает, что украинской армии насчитывается несколько подразделений спецназа и разведки общей численностью в семь тысяч военнослужащих, а также воздушно-десантные войска, обладающие высокой боеспособностью. "С точки зрения знания русского языка и русской тактики украинцам нет равных", — пишет издание.

Напомним, Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, поведение России совершенно непредсказуемо, она способна на неожиданные ходы.