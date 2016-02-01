Война за Крым или распад России: эксперт назвал два варианта вернуть полуостров Украине

Украина сможет вернуть аннексированный Крым, скорее всего, только при распаде Российской Федерации.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"В отличие от Донбасса, который формально не аннексирован (а марионеточные ЛНР и ДНР не признаны даже московскими властями), Крым в Рашистане объявили официально своей территорией. Есть только два варианта: прямая война против Московии (а даже очень ослабленная, она будет смертельно опасной и неизбежно применит самое грозное оружие при "нападении на их территорию" — они же так это расценивают, и соответствующие положения содержатся в их военной доктрине) или возвращение Крыма после распада России", — подчеркнул политический эксперт.

"Все действия, которые предпринимают общественные активисты на границе Крыма, и немного более скрытая деятельность государственных органов направлена ​​на то, чтобы ослаблять Россию, повышать для нее цену оккупации, вызвать недовольство населения в Крыму и по всей территории фашистской России. Но не надо быть наивным — пока РФ существует как целостное государство, ни единого квадратного метра территории, которую она объявила своей, никому без жестокого боя не отдадут", — считает политолог.

"Все, что мы можем сделать по Крыму — это ослаблять Московию, приближать вероятный ее распад (а я убежден, что Путлер невероятно ускорил этот процесс) и создавать условия, чтобы послу возвращения Крыма можно было как можно спокойнее и бескровно вернуть его в состав Украины (чтобы никому из местных НЕ хотелось играть во всякие "Самообороны" или партизанские отряды", — подытожил Чорновил.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) считает, что вернуть аннексированный Россией Крым силой и через улучшение жизни в Украине нельзя, нужно предлагать новые подходы к политике на полуострове.