Россия не выполнила Минские соглашения, санкции будут продолжены — Меркель

В связи с тем, что Россия так до конца и не имплементировала Минские соглашения, Европейский союз продлит санкции против РФ.

Об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко заявил канцлер Германии Ангела Меркель, передает "РБК-Украина".

"Минские соглашения до сих пор не были реализованы, нам придется в дальнейшем продолжать санкции против России. Если бы минские договоренности были полностью выполнены, тогда бы мы могли отменять санкции, но пока этого нет", — заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что Украина продолжает придерживаться минских договоренностей.

"Украина очень верна традициям выполнения минских договоренностей. Несмотря на это мы еще не видим режима полного прекращения огня, поэтому мы должны продолжать работать в этом направлении. Поэтому мы попробуем еще раз сесть и обсудить, как нам урегулировать ситуацию в Донецке, в Луганске... Нам нужен длительный период прекращения огня", — отметила канцлер.

Напомним, ранее в Госдепе объяснили, когда Россия сможет рассчитывать на отмену части санкций.