Чорновил об имперских амбициях России: не может признать, что она — страна третьего мира

Руководство России продолжает жить имперскими амбициями, не осознавая бесперспективность и пагубность такой политики.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Имперское мышление — это хронически и навсегда. Нет в истории примеров, когда бы лидеры империй добровольно отказались от имперского осмысления своей роли в мире. Просто в цивилизованных государствах имперские амбиции подчинялись объективной реальности. Так, Великобритания, когда стало физически и экономически невозможно сохранять империю, смирилась с ее распадом, чем фактически сохранила хорошие отношения и смогла сформировать на обломках бывшей империи Содружество, где бывшие колонии уважали метрополию, а метрополия даже не думала вмешиваться во внутренние дела бывших вассалов", — рассказывает политический эксперт.

"Россия — не Британия. Там не только не готовы отказаться от имперского мышления, но и не могут признать объективную реальность, что их государство уже давно является страной третьего мира, которая ничего положительного и полезного не может никому предложить", — заметил политолог.

"Проблема России — не только и не столько в имперско-колониальном отношении к своим соседям, как в гипертрофированной самооценке и шизофреническом осмыслении своей значимости. Конфликты в Украине, Сирии, на Кавказе нужны не столько для расширения империи и каких-либо экономических выгод (они наоборот уничтожают экономику России), а для того, чтобы показать своему главному оппоненту — США, с Москвой надо считаться и признать существование биполярного мира, в котором Россия будет вторым равноценным со США полюсом со всеми правами на распределение сфер влияния среди третьих стран. Но мы перестали жить в биполярном мире в момент распада СССР и возврата к нему не допустят ни США, ни другие цивилизованные государства, ни даже непосредственно соседи России. Ведь против этих амбиций и притязаний выступила не только Украина", — подчеркнул эксперт.

"Значительно осторожнее, но не менее эффективно сейчас начали применять противодействие даже Беларусь и Казахстан. Поэтому надеяться на переосмысление — бесполезно. Россия может поменяться только по механизму Германии 45-го (даже не Италии, где была мощное противодействие фашизму со стороны местного населения, и была возможна реальная партизанская война или революция). В России могут произойти серьезные изменения, когда после смерти, гибели или устранения Путина пройдет процесс дезинтеграции страны с очень серьезными катаклизмами и конфликтами, — подытожил Тарас Чорновил.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что Кремль пытается восстановить биполярный мир, заставить считаться с собой, но Запад не сядет с Путиным за стол переговоров, как с равным.