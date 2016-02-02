Военный эксперт раскрыл возможные причины убийств главарей боевиков ДНР

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что на востоке Украины убийства главарей боевиков самопровозглашенной ДНР могут происходить по двум причинам.

Об этом говорится в его статье на "Апострофе".

В то же время он уточнил, что события на захваченной части Донецкой области разворачиваются по аналогии с процессами уничтожения лидеров террористов ЛНР в 2015 году.

"Эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон. Первая — действительно произошла политическая разборка с применением военной силы", — отметил военный эксперт.

Между тем, по его словам, есть и вторая, которая заключается в том, что "продолжается совершенствование системы управления и контроля над незаконными вооруженными формированиями, которое выражается в ликвидации одиозных "вождей".

Напомним, ранее волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщал, что власти РФ приказали своим пособника на Донбассе ликвидировать неугодных Кремлю боевиков и местных сепаратистов 25 декабря 2015 года, зачистка будет продолжаться около двух месяцев.