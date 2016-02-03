Меркель и Путин поговорили об Украине: обсудили выполнение Минских соглашений

Во вторник, 2 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные правительства ФРГ.

В то же время агентство уточнило, что в его ходе политики, в основном, обсуждали выполнение Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины.

"Канцлер дала понять президенту, что для прогресса в деле достижения политического урегулирования ситуации необходимо соблюдение режима прекращения огня, обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ во все части зоны конфликта", — отметили журналисты.

По данным правительства Германии, для этого власти Российской Федерации должны использовать свое влияние на сепаратистов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о встрече глав министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по Донбассу.