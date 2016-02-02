Центр Разумкова улучшил позиции в Рейтинге лучших аналитических центров мира

Украинские аналитические центры в течение 2015 года усилили свои позиции в Мировом рейтинге аналитических центров, который с 2006 года ежегодно готовит Институт Лаудера Университета Пенсильвании (США).

Лучшие показатели имеет Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова (Центр Разумкова). Он является единственным представителем Украины в номинации "Лучший аналитический центр мира".

Центр Разумкова занимает:

— 60-е место среди 175 лучших аналитических центров мира с учетом США (2014. - 64 место из 150)

— 42-е место среди 137 лучших аналитических центров мира без учета США (2014 - 43 место из 100);

— 5-е место среди 90 лучших аналитических центров Центральной и Восточной Европы (другие центры по Украине в этой номинации заняли от 32 до 81 места).

В определении лучших аналитических центров при подготовке Всемирного рейтинга участвовали более 6500 аналитических центров и свыше 7500 экспертов по всему миру, журналистов, представителей донорских институтов. По условиям исследования, им было запрещено определять рейтинги собственных аналитических центров.