Вслед за Абромавичусом в отставку подала его заместитель

Вслед за министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом замминистра Юлия Клименко также заявила об отставке со своей должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Получаю много вопросов, поэтому хочу подтвердить, что да — я ухожу в отставку вместе с министром. А также то, что я полностью поддерживаю и разделяю каждое слово министра не потому, что я заместитель министра, а потому, что я ответственный гражданин и патриот Украины", — написала Клименко.

Также она отметила, что возможность дальнейшей работы в правительстве обговаривалась внутри министерства, однако этому мешает стремительное возвращение Украины к старым коррупционным схемам.

"Мы много обсуждали возможность нашей дальнейшей работы в правительстве, а также последствия нашего заявления, понимая внешнюю угрозу и четко осознавая политические последствия. Но мы видим, что угрозы внутри Украины и стремительное возвращение ее к темному прошлому времен до Революции достоинства, намного сильнее и будут иметь гораздо худшие последствия для будущего Украины, чем внешние угрозы. Мы не можем постоянно жить в болоте, которое гниет", — написала Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.