Назван чиновник, которого проталкивали на должность зама Абромавичуса

Андрей Пасишник является тем человеком, из-за "продавливания" которого Айварас Абромавичус подал в отставку.

Назначение Пасишника заместителем министра экономики лоббировал первый замглавы парламетской фракции БПП Игорь Кононенко, написал на своей странице в Facebook народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

По его словам, Пасишник, ныне являющийся заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", "исторически близок к группе "Воля народа", которая с недавних пор после вступления туда Довгого стала спасать коалицию голосами".

"Но взамен на это "Воля народа" хотела учета своих интересов на рынке энергоносителей, в частности, в компании "Укргазвыдобування". Эта компания через "Нафтогаз" с недавних пор находится в подчинении Минэкономики", — написав депутат.

Ранее в среду Лещенко также заявил, что Кононенко лоббировал на должность замминистра экономики Сергея Пинькаса, который должен был стать "смотрящим" при Абромавичусе, однако затем исправил свое сообщение, назвав лоббистом в этом вопросе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

В свою очередь сам Кононенко в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил, что ни одного из этих людей на должности заместителей Абромавичуса он не лоббировал.

"Это уже вторая версия, которая есть сегодня... Я думаю, что если мы подождем до конца дня, появится еще 3-4 фамилии. Я никого не лоббировал и на эту тему никогда с господином Абромавичусом не общался", — сказал зампред фракции БПП.

Напомним, сегодня глава МЭРТ Айварас Абромавичус заявил о своей отставке. Причиной увольнения он назвал резкую активизацию блокирования любых системных реформ и навязывания сомнительных личностей в команду. В частности, он обвинил Кононенко в лоббировании своих людей на высокие должности в госкомпаниях и на кресло зам министра.

В свою очередь, Президент Петр Порошенко после встречи с главой Министерства экономического развития и торговли заявил, что хочет, чтобы Абромавичус остался министром.