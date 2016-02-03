Ворьё всегда проигрывает: журналист объяснил, почему рухнет путинская "дегенеративная империя"

Многие друзья Украины искренне желают нам удачи в демократических преобразованиях, утверждают, что от этого зависит будущее России и других бывших советских республик, негодуют, что Путин с помощью кражи Крыма и Донбасса пытается нас остановить.

Об этом известный украинский журналист, публицист, обозреватель и политолог Виталий Портников написал в своем Facebook.

"Но у меня есть вопрос — а если бы Путин украл Крым и Донбасс не у Украины Майдана, а у Украины Януковича? (Ведь пытался же он украсть у Кучмы остров Тузлу). Была бы эта поддержка такой же горячей? А если завтра Путин захочет украсть Уральск у Назарбаева или Могилёв у Лукашенко — станут ли друзья демократической Украины друзьями авторитарного Казахстана или Беларуси?

Дело не в поддержке украинской демократии. Дело в поддержке украинской государственности и международного права. Советский Союз вторгся в отнюдь не самый демократический Афганистан и расстрелял его президента-диктатора и убийцу. В результате уродливая империя рухнула, не выдержав этой бесславной войны. И нынешняя Российская империя — не менее уродливая, но более слабая и дегенеративная — тоже рухнет не потому, что сражается с демократией.

А потому, что ворьё всегда проигрывает. И это всё, что нужно знать о поддержке Украины", — написал Портников.

Напомним, ранее эксперт объяснил, чем путинская Россия похожа на нацистскую Германию.