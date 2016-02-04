Боевики нарушали "тишину", под Горловкой ранен силовик: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", под захваченным городом Горловка был ранен украинский силовик.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

"Противник активизировался на Луганском направлении. В частности, боевики применили минометы, обстреливая Станицу Луганскую", — отметил военнослужащий.

При этом на Донецком направлении обстановка остается без изменений. "Боевики продолжают обстрелы из минометов, активно работают снайперы. "На Мариупольском также обострилась обстановка", — подчеркнул полковник.

По его словам, в районе Марьинки наемники осуществили 17 обстрелов. "Также преступники обстреляли украинский блокпост на трассе Мариуполь-Донецк", — приводят журналисты данные спикера Администрации Президента.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Карта: slovoidilo.ua